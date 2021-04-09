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TikTok согласился удалять запрещённый в России контент

Соцсеть TikTok заявила о готовности сотрудничать с российскими властями

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал о взаимодействии с социальной сетью TikTok.

«Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они [руководство TikTok] готовы сотрудничать», — цитирует Пискарёва 9 апреля РИА Новости.

По его словам, в начале года в соцсети было размещено «более тысячи незаконных контентов», включая призывы участвовать в несанкционированных акциях и склонение несовершеннолетних к суициду. Депутат напомнил, что российский закон требует от площадок выявлять запрещённую информацию и удалять её.

В TikTok пообещали российской стороне бороться с запрещённым контентом «всеми возможными способами».

В апреле Московский суд признал TikTok виновным в административном правонарушении — соцсеть не удалила ролики с призывами участвовать в несогласованных акциях.

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Комментарии (2)

exception
сраный тикток. Вообще снести.
iphonedimona
Какой блистательный стиль - "размещено более тысячи незаконных контентов". И не надо в школе Пушкина изучать, учитесь словесности у делегатов.
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