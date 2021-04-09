TikTok согласился удалять запрещённый в России контент

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал о взаимодействии с социальной сетью TikTok.
«Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они [руководство TikTok] готовы сотрудничать», — цитирует Пискарёва 9 апреля РИА Новости.
По его словам, в начале года в соцсети было размещено «более тысячи незаконных контентов», включая призывы участвовать в несанкционированных акциях и склонение несовершеннолетних к суициду. Депутат напомнил, что российский закон требует от площадок выявлять запрещённую информацию и удалять её.
В TikTok пообещали российской стороне бороться с запрещённым контентом «всеми возможными способами».
В апреле Московский суд признал TikTok виновным в административном правонарушении — соцсеть не удалила ролики с призывами участвовать в несогласованных акциях.