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Смольный планирует вернуть площадь Ленина в число гайд-парков

В Петербурге увеличат список мест, где можно проводить митинги

Правительство Петербурга дополнит список мест, где горожане могут проводить митинги без согласования с властями, четырьмя площадками.

В перечень гайд-парков, в том числе, вернут площадь Ленина. Это следует из ответа вице-губернатора Владимира Пикалева на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Число гайд-парков планируется пополнить юго-восточной частью сада 9 Января (в 50 метрах от проспекта Стачек); локацией в Пионерском парке — напротив здания по адресу: проспект Мечникова, 5, корпус 1, литера А; участком в парке Екатерингоф — у здания 12б по Лифляндской улице. Кроме того, площадку в парке 30-летия Октября из-за соседства с детской площадкой заменят на сквер Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны. Таким образом, число гайд-парков в Петербурге снова возрастет до восьми.

Напомним, в конце марта уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заметил, что из-за юридических тонкостей площадь Ленина (фактически наиболее востребованная площадка) потеряла статус гайд-парка наравне с тремя другими локациями.

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Комментарии (1)

lamer
Где можно ознакомиться с расписанием? Ну чтоб, гуляя в парке, на этих гайдов случайно не нарваться.
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