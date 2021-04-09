Смольный планирует вернуть площадь Ленина в число гайд-парков

В перечень гайд-парков, в том числе, вернут площадь Ленина. Это следует из ответа вице-губернатора Владимира Пикалева на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.



Число гайд-парков планируется пополнить юго-восточной частью сада 9 Января (в 50 метрах от проспекта Стачек); локацией в Пионерском парке — напротив здания по адресу: проспект Мечникова, 5, корпус 1, литера А; участком в парке Екатерингоф — у здания 12б по Лифляндской улице. Кроме того, площадку в парке 30-летия Октября из-за соседства с детской площадкой заменят на сквер Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны. Таким образом, число гайд-парков в Петербурге снова возрастет до восьми.