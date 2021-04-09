Три миллиона на удаленке: Минтруд рассказал, где в России помимо Петербурга больше всего работают из дома

Такими данными Минтруд поделился с «Известиями» 9 апреля. В министерстве отметили, что в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. С прошлого года специалисты отмечают небольшой спад дистанта, но говорить о том, что работодателям такой формат работы становится неинтересным, рано — только в Москве в апреле количество удаленных вакансий выросло на треть по сравнению с концом прошлого года.

Не выходя из дома трудятся три миллиона россиян — это 6 процентов от общего числа работников. Чаще всего на удаленку переводят административный персонал промышленных предприятий.

Среди плюсов удаленки для компаний — экономия на аренде офиса и коммуналке, расширенная география привлеченных работников, оплата только реально отработанных часов, если дело касается проектов. Для трудящихся такой режим тоже позволяет сэкономить — на обедах, офисной одежде и расходах на дорогу. Однако, сидя по домам, сотрудники терпят сбой в коммуникации, что не может не отразиться на работе.

В Минтруде отмечают, что у работодателей нет общего подхода к удаленке — пока одни потихоньку возвращают кадры в офис, другие этого делать не спешат, выжидая, как разовьется ситуация с коронавирусом. Есть мнение, что популярность формата может привести к сокращению рабочей недели.

Закон, позволяющий россиянам официально работать из дома, заработал с 1 января 2021 года. А весной более четверти сотрудников на дистанте пожаловались на сокращение заработной платы.