Петербург вошёл в топ-3 городов по бронированиям туров с кешбэком

Как сообщает 9 апреля комитет по развитию туризма Петербурга со ссылкой на данные сервиса Level.Travel, если ранее путешественники покупали туры в Петербург в самой низкой ценовой категории – средний чек во втором этапе акции кешбэка составлял всего 11 000 рублей, то сейчас такой чек на короткие туры в Северную столицу вырос до 35 тысяч рублей.

Петербург предсказуемо вошёл в число самых популярных направлений при покупке туров по программе туристического кешбэка, реализуемой Ростуризмом. При этом отмечается рост средней стоимости поездки.

Напомним, что программа туристического кешбэка в России была объявлена в конце июля прошлого года. По её правилам туристу, который выберет отдых в пределах страны, государство вернёт часть стоимости путешествия. На эти цели правительство изначально выделило 15 млрд рублей.



Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Путин предложил расширить по времени и увеличить туристический кешбэк для студентов и школьников.

