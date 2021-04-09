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Петербург вошёл в топ-3 городов по бронированиям туров с кешбэком

Средний чек на короткие туры в Петербург вырос с 11 до 35 тысяч рублей

Петербург предсказуемо вошёл в число самых популярных направлений при покупке туров по программе туристического кешбэка, реализуемой Ростуризмом. При этом отмечается рост средней стоимости поездки.

Как сообщает 9 апреля комитет по развитию туризма Петербурга со ссылкой на данные сервиса Level.Travel, если ранее путешественники покупали туры в Петербург в самой низкой ценовой категории – средний чек во втором этапе акции кешбэка составлял всего 11 000 рублей, то сейчас такой чек на короткие туры в Северную столицу вырос до 35 тысяч рублей.

Напомним, что программа туристического кешбэка в России была объявлена в конце июля прошлого года. По её правилам туристу, который выберет отдых в пределах страны, государство вернёт часть стоимости путешествия. На эти цели правительство изначально выделило 15 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Путин предложил расширить по времени и увеличить туристический кешбэк для студентов и школьников.

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Комментарии (1)

AVasil
Полагаю, если спланировать и организовать поездку самостоятельно, то экономия на услугах туроператора многократно превысит любой кэшбэк.
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