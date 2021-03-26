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Путин предложил расширить по времени и увеличить туристический кешбэк для студентов и школьников

Сроки программы туристического кешбэка нужно расширить, а также увеличить его размер для молодежи, считает Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить сроки программы туристического кешбэка и увеличить возврат средств для студентов и школьников.

«Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал <...> круглый год. Первое. И второе, надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк», — цитирует президента России 26 марта ТАСС.

Также Владимир Путин добавил, что попросит правительство над этим подумать.

Ранее «Фонтанка» писала, что на новую программу туристического кешбэка правительство РФ дополнительно выделит 2 миллиарда рублей.

Программа туристического кешбэка была объявлена в конце июля прошлого года. По её правилам туристу, который выберет отдых в России, государство вернёт часть стоимости путешествия. На эти цели правительство изначально выделило 15 млрд рублей.

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