Либо бюджетная комната, либо элитная квартира. Спрос на рынке вторичного жилья в первом квартале оказался противоречивым

— Сделки заключались с квартирами в старом фонде и с просторными сталинками, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Среди локаций, к примеру, — Итальянская улица, улица Белинского. Была продана трехкомнатная квартира на Крестовском острове за 43 млн рублей и четырехкомнатная здесь же по цене 66 млн рублей.

В первом квартале 2021 года на вторичном рынке заметили противоположные тенденции: с одной стороны, интерес покупателей с ограниченным бюджетом к комнатам из-за подорожания жилья, с другой — серьезный рост спроса на элитные объекты дороже 20 млн рублей. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), спрос на «элиту» вырос в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В целом, по данным аналитиков, в первом квартале 2021 года спрос на вторичном рынке был равен показателям аналогичного периода 2020 года. По данным за март 2021 года, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составила для «старой вторички» — 142,7 тыс. рублей, для «новой вторички» в городе — 153,5 тыс. руб., а в Мурино — 140,5 тыс. рублей.



— Если говорить про старое жилье, то пользуются спросом двухкомнатные «брежневки» с раздельными комнатами. Однокомнатные квартиры, популярные до этого, сейчас в силу серьезного роста цен на них вновь стали проигрывать студиям в новых домах, — добавил Сергей Дроздов.



По данным агентства, впервые с октября прошлого года на вторичном рынке выросло предложение (в марте прибавило 5% к февралю), что объясняют, в том числе, стабилизацией спроса после ажиотажа, дорожающей ипотекой, нерешительностью покупателей на фоне высоких цен.



Эксперты прогнозируют традиционное затишье на рынке после майских праздников, связанное с отпускным сезоном.



— Поэтому на период до осени спрос, скорее всего, немного снизится, а предложение будет расти, — подчеркнул Сергей Дроздов. — Цены же могут приостанавливать рост в отдельные месяцы, но в целом тенденция роста сохранится. Это связано и с продолжающимся удорожанием на первичном рынке, и с общей инертностью вторичного — если не происходит экстраординарных событий в экономике, «квадрат» практически никогда не дешевеет.

