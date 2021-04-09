Театральный фестиваль LOFT покажет спектакли со всей России

С 9 по 24 апреля в Театре на Васильевском пройдет Второй театральный фестиваль LOFT. Главный принцип фестиваля не соревнование, а творческое партнерство — близкие по духу театры представляют свои лучшие спектакли.



«Мы, герои» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Откроет программу триптих Московского ТЮЗа, поставленный по американской драматургии режиссером Камой Гинкасом. Спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» (9 апреля, 16+) поставлен по одной из самых известных пьес ХХ века. Яростная дуэль ненавидящих друг друга супругов — Джорджа и Марты — в исполнении Ольги Демидовой и Игоря Гордина сыграна тонко, экстравагантно и без излишних театральных эффектов.



«Все кончено» (10 апреля, 18+) по Эдварду Олби — разговор о любви и смерти, и их вечном противостоянии. Но все заканчивается не со смертью, а с уходом любви. В главных ролях — Ольга Демидова, Валерий Баринов, Игорь Ясулович.

Постановку «Кошка на раскаленной крыше» (11 апреля, 18+) Кама Гинкас посвятил своем отцу. Герои строят жизнь, планы, дом, семью, но внезапно осознают как все рушится. Причем безвозвратно. Тогда они принимаются лгать, рассчитывая обмануть судьбу и самих себя. И тем не менее, в этой истории будет место и любви и нежности. В роли Большого Папы — Валерий Баринов.



«Кошка на раскаленной крыше» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В спектакле «Три сестры» (13 апреля, 16+), поставленном Юрием Лабецким в выборгском театре «Святая Крепость», используется нетривиальный прием — действия пьесы распределены по различным этапам российской истории ХХ века.

Лодейнопольский театра «Апрель» покажет «Глумов. Восхождение в бездну» (14 апреля, 16+) в постановке Вадима Романова. Заглавный герой — отражение тех, кому он лжет, кого обманывает и с кем лукавит. Но возможна ли кара за низость?



В «Бесконечном апреле» (16 апреля, 16+) Московского Губернского театра режиссер Анна Горушкина смотрит на жизнь петербургского интеллигента, прожившего почти целое столетие, и историю страны, глазами молодого поколения.



«Бесконечный апрель» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Пермский Театр «У Моста» привезет «Вассу» (17 апреля, 16+). Режиссер Сергей Федотов для постановки выбрал первую редакцию пьесы. Герои драмы Горького живут в доме, полном тайн и секретов. Это священное детище Вассы Железновой по ходу действия оживет и станет отдельным персонажем.

Спектакль Руслана Нанавы «Тополя и ветер» (18 апреля, 16+) приедет из города Северск Томской области. Его герои сражались на фронтах Первой Мировой войны, а теперь обитают в пансионате для престарелых. Но жить такой жизнью желания нет, и друзья решаются на побег.

Пьесу Василия Сигарева «Каренин» (19 апреля, 16+) режиссер Роман Каганович поставил в Ярославском Волковском театре. На хрестоматийный сюжет романа Толстого можно будет посмотреть с точки зрения Алексея Каренина, стареющего и одинокого, но как и все имеющего право на чувства и эмоции.



Театр ET CETERA привозит «Циников» (20 апреля, 16+) Полины Золотовицкой. В романе Анатолия Мариенгофа, о жизни в первые революционные годы, молодые авторы увидели возможность поговорить о времени, равнодушном к человеку, о том, как исторические катастрофы перемалывают людей и об осознании собственного бессилия перед историей.

«Чудные люди» (21 апреля, 12+) Константин Телегин выпустил в новосибирском «Красном факеле». Пять самых известных рассказов, всего шесть актеров, играющих более 20 персонажей, а в итоге получились настоящие, смешные и грустные истории, в которых легко можно узнать и себя.

Театр — организатор фестиваля будет представлен последней премьерой — «Августовскими китами» (22 апреля, 16+) Дениса Хусниярова.

А 23 апреля можно будет увидеть обаятельную «Машеньку» (16+) с Надеждой Лумповой в главной роли. Режиссер Иван Орлов создает эмоционально сильное высказывание о невозможности переиграть прошлое, и делать это с большой долей юмора и иронии.



«Машенька» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Закроет программу спектакль Олега Рыбкина «Мы, герои» (24 апреля, 16+). На самом деле герои совсем не герои, а компания неудачливых актеров. Все начинается как комедия, но вскоре становится не до смеха — ведь действие разворачивается в канун войны.



Начало всех спектаклей в 19:00.

Подробности на сайте фестиваля.

Наталия Эфендиева

