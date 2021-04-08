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Ребёнку, который провалился под лёд в Сертолово, помог выбраться прохожий

Под Петербургом мужчина спас мальчика, который провалился под лёд

Школьнику, который провалился под лед в парке города Сертолово в Ленобласти, на сушу помог выбраться прохожий, а скорую вызвали очевидцы. Подробности происшествия выяснил 47news 8 апреля.

По словам очевидца, ребенок ушел под воду в пяти метрах от берега, а на помощь ему бросились трое мужчин.

«На помощь пришли трое парней. Один из них отдал вещи приятелям и пополз к мальчику. Сам тоже молодой, не больше 30 лет. Сначала протянул ему бревно, потом провалился сам, но по пояс. И уже руками вытащил на берег. Руки все красные были, видимо, от холода», — рассказал 47news собеседник Александр.

Экстренные службы вызвали очевидцы. Первоначально сообщалось, что мальчик выбрался сам.

В региональном главке МЧС напоминают, что выход на весенний лед крайне опасен. О происшествиях нужно немедленно сообщать по телефонам «101» или «112».

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