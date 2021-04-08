Ребёнку, который провалился под лёд в Сертолово, помог выбраться прохожий

Школьнику, который провалился под лед в парке города Сертолово в Ленобласти, на сушу помог выбраться прохожий, а скорую вызвали очевидцы. Подробности происшествия выяснил 47news 8 апреля.



По словам очевидца, ребенок ушел под воду в пяти метрах от берега, а на помощь ему бросились трое мужчин.

«На помощь пришли трое парней. Один из них отдал вещи приятелям и пополз к мальчику. Сам тоже молодой, не больше 30 лет. Сначала протянул ему бревно, потом провалился сам, но по пояс. И уже руками вытащил на берег. Руки все красные были, видимо, от холода», — рассказал 47news собеседник Александр.