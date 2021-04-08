Школьник, оказавшийся в воде в городе Сертолово Ленобласти, сам выбрался на берег и сообщил о случившемся куда следует.

Как сообщает 47news, днем 8 апреля на телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о происшествии в парке Героев в центре Сертолово. По предварительным данным, под лед водоема провалился восьмилетний ребенок.

Оказалось, что мальчик сам сумел вылезти из воды, после чего набрал номер экстренных служб, заверив, что в помощи не нуждается.

Ранее днём в группе города очевидцы запечатлели игры детей у местного пруда, где мальчишки намеренно прыгают по льду.