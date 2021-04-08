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Сам провалился под лёд, сам отзвонился в «112». Ребёнок оказался в воде под Петербургом

В Сертолово мальчик сумел сам выбраться на сушу, провалившись под лёд

Школьник, оказавшийся в воде в городе Сертолово Ленобласти, сам выбрался на берег и сообщил о случившемся куда следует.

Как сообщает 47news, днем 8 апреля на телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о происшествии в парке Героев в центре Сертолово. По предварительным данным, под лед водоема провалился восьмилетний ребенок.

Оказалось, что мальчик сам сумел вылезти из воды, после чего набрал номер экстренных служб, заверив, что в помощи не нуждается.

Ранее днём в группе города очевидцы запечатлели игры детей у местного пруда, где мальчишки намеренно прыгают по льду.

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Комментарии (2)

260708081
Странно, что взрослый человек не остановила их, а стояла смотрела...
Djnyana
За кадром слышно.. - серьёзный там комментатор подрастает, - гроза всем нынешним..)

А насчёт 8-летнего, так его же надо всё равно поймать, - он же мокрый и на улице! (
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