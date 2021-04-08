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МЧС спасли шестерых рыбаков у дамбы. От суши их отгородила трещина на льду

Шестерых рыбаков увезли с опасного льда в Кронштадте

Шесть рыбаков не смогли самостоятельно вернуться на сушу 8 апреля. На берег их доставили катером МЧС на воздушной подушке.

Как рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, заявка о трещине, которая образовалась на льду с внутренней стороны дамбы и перекрыла путь рыбакам, поступила в 16:46.

«Рыбаки взяты на борт спасательного катера СПС-21, доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются», — заверили в ведомстве.

Всего в операции по спасению недальновидных любителей посидеть у лунки привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

На минувших выходных камеры зафиксировали, как, рискуя жизнью, рыбаки буквально ползают по разрушающемуся льду у дамбы.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Ну вот, опять оставили корюшку без заслуженного и долгожданного ужина! 😉🤔🤔🤔
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