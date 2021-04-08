ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 8 апреля решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». Это следует из документа, опубликованного на сайте страсбургского суда.
Как пишет ТАСС, в ЕСПЧ обратились родители детей, недовольные тем, что их отпрысков не принимают в школу или детский сад из-за отсутствия у них одной или нескольких обязательных в Чехии прививок. В жалобе указано, что таким образом нарушается статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая определяет право на уважение частной жизни.
Большая палата ЕСПЧ голосами 16 к 1 нарушения не увидела. Суд в решении отмечает, что существующая в Чехии практика с обязательными прививками «преследует законные цели защиты здоровья, а также прав людей, так как вакцинация защищает как тех, кто ее проходит, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний». Таким образом, уверены в ЕСПЧ, власти реагируют на необходимость защищать индивидуальное и общественное здоровье и предотвращать уменьшение количества вакцинированных детей.
Как пояснил Agence France-Presse Николя Эрвиё, юрист-эксперт из ЕСПЧ, «нынешнее решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в обстановке пандемии COVID-19». С другой стороны, решение предполагает свободу для государств в принятии самостоятельных решений в вопросе вакцинации населен я.