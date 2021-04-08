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ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе»

ЕСПЧ поддержал требование Чехии об обязательной вакцинации дошкольников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 8 апреля решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». Это следует из документа, опубликованного на сайте страсбургского суда.

Как пишет ТАСС, в ЕСПЧ обратились родители детей, недовольные тем, что их отпрысков не принимают в школу или детский сад из-за отсутствия у них одной или нескольких обязательных в Чехии прививок. В жалобе указано, что таким образом нарушается статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая определяет право на уважение частной жизни.

Большая палата ЕСПЧ голосами 16 к 1 нарушения не увидела. Суд в решении отмечает, что существующая в Чехии практика с обязательными прививками «преследует законные цели защиты здоровья, а также прав людей, так как вакцинация защищает как тех, кто ее проходит, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний». Таким образом, уверены в ЕСПЧ, власти реагируют на необходимость защищать индивидуальное и общественное здоровье и предотвращать уменьшение количества вакцинированных детей.

Как пояснил Agence France-Presse Николя Эрвиё, юрист-эксперт из ЕСПЧ, «нынешнее решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в обстановке пандемии COVID-19». С другой стороны, решение предполагает свободу для государств в принятии самостоятельных решений в вопросе вакцинации населен я.

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Комментарии (3)

Владислав М
Заголовок не соответствует смыслу судебного разбирательства. Речь идёт об обязательности прививок для посещения сада или школы. Если ребёнок воспитывается или обучается на дому, никакую прививку он может не делать.
nuga
Еврофашизм!Россия-единственная страна свободы!
Савва Морозов
какой пассаж!
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