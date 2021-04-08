ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 8 апреля решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию «необходимой в демократическом обществе». Это следует из документа, опубликованного на сайте страсбургского суда.



Как пишет ТАСС, в ЕСПЧ обратились родители детей, недовольные тем, что их отпрысков не принимают в школу или детский сад из-за отсутствия у них одной или нескольких обязательных в Чехии прививок. В жалобе указано, что таким образом нарушается статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая определяет право на уважение частной жизни.