Осталось 844 койки: Смольный грозит новым ростом коронавируса

Эпидемия в Петербурге сходит на нет медленнее, чем хотелось бы, а в больницах осталось меньше девяти сотен свободных коек, сообщили в Смольном.



«В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 5 273 койки, из них свободны 844, что составляет 16% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 178 пациентов», — говорится в отчете межведомственного координационного совета от 8 апреля.

При этом 8 апреля в Петербурге, по сравнению с прошлым четвергом, на 5% уменьшилась регистрация подтвержденных лабораторным методом новых случаев COVID-19, на 10% снизилось количество госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.