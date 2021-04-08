Осталось 844 койки: Смольный грозит новым ростом коронавируса

Эпидемия в Петербурге сходит на нет медленнее, чем хотелось бы, а в больницах осталось меньше девяти сотен свободных коек, сообщили в Смольном.
«В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 5 273 койки, из них свободны 844, что составляет 16% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 178 пациентов», — говорится в отчете межведомственного координационного совета от 8 апреля.
При этом 8 апреля в Петербурге, по сравнению с прошлым четвергом, на 5% уменьшилась регистрация подтвержденных лабораторным методом новых случаев COVID-19, на 10% снизилось количество госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.
«При этом сохраняется опасность перехода эпидемического процесса к новому росту. Вирус продолжает циркулировать в городе. Чтобы блокировать дальнейшую передачу возбудителя инфекции, важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Но наиболее действенной противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения», — заявили в совете.
За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 432 тысячи человек. Из них 308 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 9 012 человек, вторично — 3 879. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 60 836 комплектов. Поступившую первую партию препарата «ЭпиВакКорона» уже развозят в поликлиники во всех районах Северной столицы.