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Смольный пригрозил взысканием 4,5 миллиона рублей за незаконную ловлю миног под Петербургом

Незаконная ловля миноги в Курортном районе грозит браконьерам взысканием более 4,5 миллиона рублей

В комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга рассказали об очередных рейдах с целью профилактики браконьерства и других правонарушений на особо охраняемых природных территориях в черте города.

В частности, как сообщили в ведомстве 8 апреля, инспекторы изъяли в границах заказника «Гладышевский» в Курортном районе Петербурга более 600 незаконно использовавшихся ловушек для миноги. В естественную среду обитания возвращено свыше 2 тысяч особей миноги, вместе с тем 250 миног погибли, сообщили в комитете.

По итогам рейда составлено три протокола об административном правонарушении, возбуждено административное расследование. По предварительной оценке, ущерб, нанесённый объектам животного мира в результате противоправных действий, составляет более 4,5 миллиона рублей, уточнили в Смольном.

Ранее «Фонтанка» писала о резонансном убийстве лосихи тремя браконьерами под Петербургом.

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