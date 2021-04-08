Смольный пригрозил взысканием 4,5 миллиона рублей за незаконную ловлю миног под Петербургом

В комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга рассказали об очередных рейдах с целью профилактики браконьерства и других правонарушений на особо охраняемых природных территориях в черте города.

В частности, как сообщили в ведомстве 8 апреля, инспекторы изъяли в границах заказника «Гладышевский» в Курортном районе Петербурга более 600 незаконно использовавшихся ловушек для миноги. В естественную среду обитания возвращено свыше 2 тысяч особей миноги, вместе с тем 250 миног погибли, сообщили в комитете.