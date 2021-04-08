Смольный пригрозил взысканием 4,5 миллиона рублей за незаконную ловлю миног под Петербургом

В комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга рассказали об очередных рейдах с целью профилактики браконьерства и других правонарушений на особо охраняемых природных территориях в черте города.
В частности, как сообщили в ведомстве 8 апреля, инспекторы изъяли в границах заказника «Гладышевский» в Курортном районе Петербурга более 600 незаконно использовавшихся ловушек для миноги. В естественную среду обитания возвращено свыше 2 тысяч особей миноги, вместе с тем 250 миног погибли, сообщили в комитете.
По итогам рейда составлено три протокола об административном правонарушении, возбуждено административное расследование. По предварительной оценке, ущерб, нанесённый объектам животного мира в результате противоправных действий, составляет более 4,5 миллиона рублей, уточнили в Смольном.
Ранее «Фонтанка» писала о резонансном убийстве лосихи тремя браконьерами под Петербургом.