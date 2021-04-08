«Победа» возобновит полеты в Ригу. Но туристов пока не пустят

Лоукостер «Победа» с 7 мая запустит рейсы из Москвы в Ригу. На сайте перевозчика pobeda.aero уже появились билеты с вылетом из аэропорта «Внуково». Полеты будут выполняться один раз в неделю — по пятницам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.



Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Латвией не возобновлено. Но авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.

«Победа» летает в Стамбул и Анталию из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы и Минеральных Вод. Также из столицы рейсы осуществляются в Берлин, Бергамо, Гюмри, Дубай, Кёльн, Ларнаку. В июне лоукостер планирует запустить полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы.