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«Победа» возобновит полеты в Ригу. Но туристов пока не пустят

Российский лоукостер начнёт летать в Латвию из Москвы

Лоукостер «Победа» с 7 мая запустит рейсы из Москвы в Ригу. На сайте перевозчика pobeda.aero уже появились билеты с вылетом из аэропорта «Внуково». Полеты будут выполняться один раз в неделю — по пятницам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Латвией не возобновлено. Но авиакомпании могут выполнять чартерные рейсы.

«Победа» летает в Стамбул и Анталию из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы и Минеральных Вод. Также из столицы рейсы осуществляются в Берлин, Бергамо, Гюмри, Дубай, Кёльн, Ларнаку. В июне лоукостер планирует запустить полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы.

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Комментарии (1)

Tattiana
"Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету."
"ПоБеда" запустит рейс, но нас туда не пустят, потому что докУментов нету.
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