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Глава Роспотребнадзора ждет подъема заболеваемости коронавирусом в России к осени, но надеется на маски. А вы?

Анна Попова: Маски и социальная дистанция должны спасти Россию от третьей волны пандемии

Третьей волны коронавируса в России можно избежать, если и дальше будут сохраняться все правила профилактики, заявила 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно относиться к правилам, которые мы сами для себя выработали, которые нас защищают», — рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом Попова допустила подъем заболеваемости COVID-19 в России к осени.

«К осени будет подъём, но не надо ждать осени, надо прививаться сегодня», — обратилась к россиянам глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова анонсировала, что российские прививки от коронавируса будут иметь силу как минимум год и все три производителя российских вакцин об этом говорят совершенно точно.

В связи с вышесказанным интересуемся:

А вы, читатели "Фонтанки", маски носите, соблюдаете дистанцию?

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Комментарии (9)

Serg_I
Медики, вернитесь к лечению других болезней - от них народу в разы больше умирать стало, чем от ковида! Маска только от штрафа помогает...
261194631
Попову (вместе с Башкетовой), как и Мурашко с Бегловым-Собяниным, других губернаторов, Мишустина и несправительство РФ ждёт новый нюренбергский трибунал. Жаль, царь до него не дотянет, а так бы пошёл главным обвиняемым. Там то они всё и расскажут - кто им приказы давал геноцидить сограждан, сколько получили за это. Они все повинны в 300 тысячах "лишних" смертей в 2020 году. И отвечать придётся. И вернуть всё наворованное.
olla
А я надеюсь, что главу этого роснепотреба будут судить за наведение паники, ущерб экономики и просто за идиотизм.
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