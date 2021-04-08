Глава Роспотребнадзора ждет подъема заболеваемости коронавирусом в России к осени, но надеется на маски. А вы?

Третьей волны коронавируса в России можно избежать, если и дальше будут сохраняться все правила профилактики, заявила 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно относиться к правилам, которые мы сами для себя выработали, которые нас защищают», — рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».



При этом Попова допустила подъем заболеваемости COVID-19 в России к осени.



«К осени будет подъём, но не надо ждать осени, надо прививаться сегодня», — обратилась к россиянам глава Роспотребнадзора.

