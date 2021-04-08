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«Зенит» официально расстался со спортивным директором Хавьером Рибалтой

Рибалта официально уволился из «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты. Сообщение об этом появилось 8 апреля на официальном сайте сине-бело-голубых.

— Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года, — заявил Рибалта. — Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня.

Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В итальянском клубе «Рома» он работал с 2012 по 2017 год. Сообщалось, что теперь интерес к менеджеру проявляет «Парма».

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