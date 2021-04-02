«Зенит» подтвердил увольнение спортивного директора Рибалты

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что спортивный директор Хавьер Рибалта покинет свой пост в ближайшие дни. Об этом «Фонтанке» вечером 2 апреля сообщил пресс-секретарь петербургской команды Антон Макаренко.
— Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле, — подчеркнул Макаренко. — Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем, имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете.
Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В итальянском клубе он работал с 2012 по 2017 год. Сообщалось, что интерес к менеджеру проявляет «Парма».