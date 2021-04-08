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Смольный выдал ресторанам сотню разрешений на упрощенные летние кафе. Столики можно ставить с 1 мая

Петербургские рестораны получили первую сотню разрешений на размещение выносных летних столиков

Как сообщила 8 апреля пресс-служба комитета имущественных отношений, упрощённый порядок согласования уличной мебели будет действовать в этом году с 1 мая по 15 октября.

Прием заявок стартовал 1 апреля. Оформить разрешение можно через личный кабинет арендатора на сайте КИО. Как и в 2020 году, согласование на выносные столики выдаются бесплатно.

Упрощённый порядок был разработан в целях поддержки рестораторов в условиях распространения коронавирусной инфекции летом 2020 года. Такой же порядок действовал в период новогоднего локдауна. Столики размещаются в качестве элементов благоустройства. При этом разработка проекта благоустройства не требуется.

Обычные летние веранды, для установки которых необходимо заключать договор о размещении, также начнут работать с 1 мая. Ранее чиновники планировали разрешить им принимать гостей с 16 апреля, но изменения так и не были утверждены.

© Фонтанка.Ру

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