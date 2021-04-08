Краснокнижных пеликанов в Дагестане убил птичий грипп

Причиной гибели краснокнижных кудрявых пеликанов в Дагестане стал птичий грипп. Об этом со ссылкой на региональный Россельхознадзор 8 апреля сообщает РИА Новости.



«В Кизлярском районе Дагестана (с. Старый Бахтемир, с. Крайновка, станица Александрийская) по результатам отобранных 25 марта и 2 апреля проб от птиц — пеликан, чайка, чёрная ворона — выявлен геном подтипа Н5 вируса гриппа А (грипп птиц)», — уточняется в сообщении ведомства.



В Россельхознадзоре также отметили, что наличие заболевания у птиц подтвердила лабораторная экспертиза, проведённая Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лабораторией.

