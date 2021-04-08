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Краснокнижных пеликанов в Дагестане убил птичий грипп

Птичий грипп стал причиной массовой гибели кудрявых пеликанов в Дагестане

Причиной гибели краснокнижных кудрявых пеликанов в Дагестане стал птичий грипп. Об этом со ссылкой на региональный Россельхознадзор 8 апреля сообщает РИА Новости.

«В Кизлярском районе Дагестана (с. Старый Бахтемир, с. Крайновка, станица Александрийская) по результатам отобранных 25 марта и 2 апреля проб от птиц — пеликан, чайка, чёрная ворона — выявлен геном подтипа Н5 вируса гриппа А (грипп птиц)», — уточняется в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре также отметили, что наличие заболевания у птиц подтвердила лабораторная экспертиза, проведённая Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лабораторией.

Ранее «Фонтанка» писала, что большое количество мёртвых краснокнижных пеликанов, лысух и нырков было обнаружено в устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе Дагестана в середине марта. Всего было найдено более 40 тушек. Экологи выдвигали сразу несколько версий гибели птиц.

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