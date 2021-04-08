7 тысяч наклеек «Россия будет счастливой», стикеры про страх и любовь. Петербургская полиция разобрала агитацию в штабе Навального

Из офиса петербургского штаба Навального по итогам визита полиции изъяли около 7 тысяч агитационных листовок, буклетов и наклеек. Как рассказала 8 апреля «Фонтанке» глава штаба Ирина Фатьянова, обыск, учиненный полицией, закончился накануне вечером.



По словам главы штаба, из офиса вынесли почти всю агитационную продукцию: её будут проверять на экстремизм. Согласно протоколу (есть в распоряжении «Фонтанки»), изъяты, в частности, наклейки «Россия будет счастливой» (9 штук), стикеры «Любовь сильнее страха» (60 штук), наклейки «Один за всех и все за одного» (10 штук), буклеты «Свободу Навальному» (24 штуки), а также две коробки с печатной продукцией (6 600 штук листовок).

