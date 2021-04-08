FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

7 тысяч наклеек «Россия будет счастливой», стикеры про страх и любовь. Петербургская полиция разобрала агитацию в штабе Навального

Полиция изъяла около 7 тысяч плакатов, стикеров и наклеек из штаба Навального в Петербурге

Из офиса петербургского штаба Навального по итогам визита полиции изъяли около 7 тысяч агитационных листовок, буклетов и наклеек. Как рассказала 8 апреля «Фонтанке» глава штаба Ирина Фатьянова, обыск, учиненный полицией, закончился накануне вечером.

По словам главы штаба, из офиса вынесли почти всю агитационную продукцию: её будут проверять на экстремизм. Согласно протоколу (есть в распоряжении «Фонтанки»), изъяты, в частности, наклейки «Россия будет счастливой» (9 штук), стикеры «Любовь сильнее страха» (60 штук), наклейки «Один за всех и все за одного» (10 штук), буклеты «Свободу Навальному» (24 штуки), а также две коробки с печатной продукцией (6 600 штук листовок).

Ранее Фатьянова сообщала, что визит связан с поступившим в полицию сообщением о преступлении: неизвестный пожаловался, что в штабе хранится экстремистская литература и запрещенные агитационные листовки. По сообщению в офис пришли восемь сотрудников полиции, которые и изъяли агитацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

lamer
Проверят. Если не классифицируют как экстремистскую продукцию, то вернут и извинятся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний