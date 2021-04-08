Находившийся на реставрации почти весь XXI век Елагин дворец открылся для посетителей. Первые 10 счастливчиков получат подарок

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что завершение работ в Елагином дворце стало «настоящим подарком».



«Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий — настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году», — цитирует 8 апреля заявление Александра Беглова его пресс-служба.

Градоначальник напомнил, что летний императорский дворец фактически с начала века находился на реставрации. В здании был проведен капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, а также «бережная реставрация» штофной ткани стен, лепного декора и живописи. Впервые в истории музея восстановлено убранство кабинета Александра I.