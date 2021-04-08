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Находившийся на реставрации почти весь XXI век Елагин дворец открылся для посетителей. Первые 10 счастливчиков получат подарок

Летний императорский дворец на Елагином острове в Петербурге примет петербуржцев и гостей города с 13 апреля

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что завершение работ в Елагином дворце стало «настоящим подарком».

«Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий — настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году», — цитирует 8 апреля заявление Александра Беглова его пресс-служба.

Градоначальник напомнил, что летний императорский дворец фактически с начала века находился на реставрации. В здании был проведен капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, а также «бережная реставрация» штофной ткани стен, лепного декора и живописи. Впервые в истории музея восстановлено убранство кабинета Александра I.

Дворец откроется с 13 апреля. Первые десять посетителей получат подарок от стеклодувной мастерской.

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Комментарии (2)

SSGHQ
Я требую обнародовать фамилии этих жалобщиков, чтобы все любители прекрасного смогли подать на них в суд!
hedgehog_
8 числа заявил, что открывается с 13
это как с метро. сначала откроют, потом опять откроют. а потом может быть когда-нибудь и откроют.
а стеклодувная мастерская забавное место. да.
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