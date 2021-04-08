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Волгоградец написал в соцсетях плохое про пенсионный возраст и отправился на год в колонию-поселение

Житель Волгоградской области получил реальный срок за экстремистский комментарий против повышения пенсионного возраста в России

Камышинский городской суд Волгоградской области признал местного жителя виновным в размещении экстремистских материалов в социальной сети.

Как сообщила 8 апреля объединённая пресс-служба судов по региону, было установлено, что 41-летний житель города Камышина опубликовал комментарий экстремистского и националистического характера в сообществе «Россия против повышения пенсионного возраста» в соцсети «ВКонтакте».

«Комментарий содержал призывы к совершению активных насильственных действий в отношении представителей органов власти Российской Федерации (…), то есть призывы к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, соединённые с насилием либо угрозой его применения, к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды», — говорится в официальном сообщении пресс-службы судов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Суд приговорил гражданина к году колонии-поселения. Осуждённый публично извинился, перевёл 3 тысячи рублей в благотворительный фонд и попросил более мягкое наказание, обжаловав приговор в апелляции. Однако суд не нашёл оснований отменять решение нижестоящей инстанции.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали мужчину, оставившего комментарий в сообществе «Новости RT на русском». Его обвиняют в оправдании терроризма и могут отправить в колонию на семь лет.

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Комментарии (12)

Pilat
А еще нужно пенсионный возраст, у тех кто сидел, увеличивать на годы проведенные на нарах :-))))
chip1
Дайте угадаю что за национальность упомянул злой камышанин, видимо речь о многострадальном народе представителями которого являются Соловьев, Чубайс, Кириенко, Ротенберг, Клишас, Хинштейн, Макаров и многие другие высокопоставленные чиновники и олигархи. Лично я, что называется не читал, не поддерживаю, но в глубине души понимаю и сочувствую)
Дмитрий Кондрашов
Он призвал изнасиловать Деда Кабая или только выпороть?
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