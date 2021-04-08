Волгоградец написал в соцсетях плохое про пенсионный возраст и отправился на год в колонию-поселение

Камышинский городской суд Волгоградской области признал местного жителя виновным в размещении экстремистских материалов в социальной сети.
Как сообщила 8 апреля объединённая пресс-служба судов по региону, было установлено, что 41-летний житель города Камышина опубликовал комментарий экстремистского и националистического характера в сообществе «Россия против повышения пенсионного возраста» в соцсети «ВКонтакте».
«Комментарий содержал призывы к совершению активных насильственных действий в отношении представителей органов власти Российской Федерации (…), то есть призывы к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, соединённые с насилием либо угрозой его применения, к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды», — говорится в официальном сообщении пресс-службы судов.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
Суд приговорил гражданина к году колонии-поселения. Осуждённый публично извинился, перевёл 3 тысячи рублей в благотворительный фонд и попросил более мягкое наказание, обжаловав приговор в апелляции. Однако суд не нашёл оснований отменять решение нижестоящей инстанции.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали мужчину, оставившего комментарий в сообществе «Новости RT на русском». Его обвиняют в оправдании терроризма и могут отправить в колонию на семь лет.