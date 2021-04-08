На кадрах видно, как девушка спускается на общем эскалаторе. За локоть её держит сотрудник службы сопровождения. Второй работник с ходунками стоит внизу, но не торопится принимать Ксению, а просто держит конструкцию, стоя за ней. В итоге, когда пассажирка доезжает до низа, её помощник словно не понимает, что ему делать. Девушка пытается сама шагнуть на сходную площадку, но у неё не получается. В итоге она падает. Сотруднику метро удается лишь смягчить падение, но не предотвратить его. Второй работник добежать не успевает, Ксения ударяется головой о стойку ходунков и получает закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением.

