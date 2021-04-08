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Падение девушки-инвалида в метро Петербурга попало на видео. Вопросы возникают сразу же

«Фонтанка» показывает, как работники петербургского метрополитена не удержали пассажирку с инвалидностью

Падение в метро 23-летней Ксении, которая может передвигаться только с помощью ходунков, попало на видео. 8 апреля «Фонтанка» получила запись и публикует её.

На кадрах видно, как девушка спускается на общем эскалаторе. За локоть её держит сотрудник службы сопровождения. Второй работник с ходунками стоит внизу, но не торопится принимать Ксению, а просто держит конструкцию, стоя за ней. В итоге, когда пассажирка доезжает до низа, её помощник словно не понимает, что ему делать. Девушка пытается сама шагнуть на сходную площадку, но у неё не получается. В итоге она падает. Сотруднику метро удается лишь смягчить падение, но не предотвратить его. Второй работник добежать не успевает, Ксения ударяется головой о стойку ходунков и получает закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением.

Любопытно, что после этого эскалатор не остановили, и едущие позади девушки пассажиры чудом не упали на неё.

«Фонтанка.ру»

Метрополитен уже провёл внутреннюю проверку и пообещал разработать меры по недопущению подобных инцидентов. По факту случившегося свою проверку начала прокуратура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (56)

Zdobsi
ЗЧМТ и сотрясение мозга? Хм... Это весьма серьёзный диагноз. Но по видео не скажешь, что это так. Ушиб-вероятно. А помощники конечно нетренированные. Надо было не ходунки подставлять, а с двух сторон поддержать. И реакция на происходящее у них очень замедленная.
263895071
А тетенька в будке, забыв о своих обязанностях, вовсю глазеет на происшествие. Хоть бы отключила эскалатор. Чуть-чуть не случилась куча-мала поверх бедной девушки.
261933551
Реально с такой координацией её или на руках нести, или в инвалидном кресле. Поддерживая не удалось. Предугадать, что она шагнет на полшага раньше невозможно, удержать не смог.
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