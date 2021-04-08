В метро Петербурга девушка с инвалидностью получила травмы, упав с эскалатора. Рядом с ней была служба сопровождения

Рядом с пострадавшей были два сотрудника службы сопровождения, но они не смогли предотвратить инцидент. Пострадавшая — 23-летняя Ксения. Девушка имеет ограничения по здоровью в области опорно-двигательного аппарата, потому передвигается при помощи ходунков. «2 апреля в 13:58 я оставила заявку на предоставление помощи в метро на станции «Спортивная». На первом пролете спустили хорошо, на втором, уже при спуске на платформу, я упала всем весом и сильно ударилась головой. Судя по удару, меня и не думали держать», — рассказала Ксения корреспонденту «Фонтанки».

В метрополитене Петербурга на запрос издания ответили, что провели проверку с просмотром записей видеонаблюдения и опросом причастных сотрудников. В ходе неё было установлено, что 2 апреля в 13:55 работникам поступила заявка на сопровождение пассажира с нарушением функций опорно-двигательного аппарата со станции «Спортивная» до станции «Международная». Пассажир передвигалась с использованием ходунков. «На станции «Спортивная» силами работников помощь благополучно была оказана на малом эскалаторе при спуске в подуличный переход вестибюля, после чего при сопровождении на эскалаторе станции при сходе с него пассажирка шагнула в сторону сходной площадки, при этом ногу поставила на движущуюся ступень, в результате чего запнулась о гребёнку эскалатора и начала падать вперёд», — считают в метрополитене. При этом сопровождающий пассажирку якобы пытался её удержать. Второй сопровождающий, перевозивший ходунки, по информации пресс-службы, тоже предпринял попытку подхватить Ксению. «Это несколько сгладило последствия падения, однако полностью их избежать не удалось. Девушка ударилась о стойку задних колёс ходунков, которые были подготовлены на сходной площадке эскалатора для дальнейшего следования пассажирки», — рассказали в пресс-службе метрополитена. И добавили, что в настоящий момент прорабатываются мероприятия по предупреждению подобных случаев.