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В метро Петербурга девушка с инвалидностью получила травмы, упав с эскалатора. Рядом с ней была служба сопровождения

По факту падения петербурженки с эскалатора метро проводится проверка

Метрополитен Петербурга проводит проверку по факту падения с эскалатора девушки с инвалидностью.

Рядом с пострадавшей были два сотрудника службы сопровождения, но они не смогли предотвратить инцидент.

Пострадавшая — 23-летняя Ксения. Девушка имеет ограничения по здоровью в области опорно-двигательного аппарата, потому передвигается при помощи ходунков.

«2 апреля в 13:58 я оставила заявку на предоставление помощи в метро на станции «Спортивная». На первом пролете спустили хорошо, на втором, уже при спуске на платформу, я упала всем весом и сильно ударилась головой. Судя по удару, меня и не думали держать», — рассказала Ксения корреспонденту «Фонтанки».

В метрополитене Петербурга на запрос издания ответили, что провели проверку с просмотром записей видеонаблюдения и опросом причастных сотрудников. В ходе неё было установлено, что 2 апреля в 13:55 работникам поступила заявка на сопровождение пассажира с нарушением функций опорно-двигательного аппарата со станции «Спортивная» до станции «Международная». Пассажир передвигалась с использованием ходунков.

«На станции «Спортивная» силами работников помощь благополучно была оказана на малом эскалаторе при спуске в подуличный переход вестибюля, после чего при сопровождении на эскалаторе станции при сходе с него пассажирка шагнула в сторону сходной площадки, при этом ногу поставила на движущуюся ступень, в результате чего запнулась о гребёнку эскалатора и начала падать вперёд», — считают в метрополитене.

При этом сопровождающий пассажирку якобы пытался её удержать. Второй сопровождающий, перевозивший ходунки, по информации пресс-службы, тоже предпринял попытку подхватить Ксению.

«Это несколько сгладило последствия падения, однако полностью их избежать не удалось. Девушка ударилась о стойку задних колёс ходунков, которые были подготовлены на сходной площадке эскалатора для дальнейшего следования пассажирки», — рассказали в пресс-службе метрополитена. И добавили, что в настоящий момент прорабатываются мероприятия по предупреждению подобных случаев.

Согласно заключению врача (есть в распоряжении «Фонтанки»), Ксения в результате падения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. После оказания медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение с вызовом невролога на дом. Однако, как рассказала девушка, нужного специалиста из 6-й поликлиники Невского района она вызвать не смогла. В итоге к ней приехал терапевт, который ограничился лишь сбором анамнеза без осмотра.

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Комментарии (26)

LEV65
К сожалению, наш метрополитен никак не приспособлен для перемещения маломобильных групп населения. Им в этом направлении надо еще работать и работать.
AP-SPb
Самое неприятно в этой ситуации, что единственная цель этих метрополитеновских "проверок" это отмазать своих сотрудников. И выдать какую-нибудь циничную чушь из серии "все хорошо прекрасная маркиза, а вы сами виноваты". А по уму надо под статью и помогальщиков таких рукожoпыx и пресс-службу за отмазки.
мухомор
Все сотрудники митрополита не связанные непосредственно с обеспечением движения и эксплуатации сооружений метрополитена это бездельники не умеющие и не знающие как работать. Им несказанно повезло, что штат предприятия сейчас раздут до невозможности бесполезными ставками.
Контроль на входе осуществляют персонажи из сериала Бородач. Служба сопровождения состоит из "подсобных рабочих". Их даже грузчиками работать не возьмут. Лень, отсутствие квалификации и безалаберность.
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