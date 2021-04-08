Кремль: России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов

Количество мигрантов за пандемийный год в России резко сократилось, и их уже не хватает. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Он отвечал на вопрос о том, фиксируют ли в Кремле рост недовольства мигрантами. Ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что каждый четвертый россиянин плохо относится к мигрантам, а их дети не ходят в школы.



«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать, — подчеркнул Песков. И добавил: — Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки. Мы должны строить больше, чем строим сейчас, больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии. Те же самые рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Дефицит мигрантов есть».

