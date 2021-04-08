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Кремль: России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов

Песков заявил, что России нужны мигранты для «амбициозных планов постройки»

Количество мигрантов за пандемийный год в России резко сократилось, и их уже не хватает. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отвечал на вопрос о том, фиксируют ли в Кремле рост недовольства мигрантами. Ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что каждый четвертый россиянин плохо относится к мигрантам, а их дети не ходят в школы.

«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать, — подчеркнул Песков. И добавил: — Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки. Мы должны строить больше, чем строим сейчас, больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии. Те же самые рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Дефицит мигрантов есть».

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Комментарии (15)

terry18
о количестве мигрантов можно судить по фото у мечетей во время Курбан-байрама. Власть хочет, чтобы в Москве и Петербурге, как в Европе стало - миллионы бездомных безработных скитальцев, уроженцев Кавказа и азиатских стран на улицах, как в Европе.
Может у строительной мафии от этого доходы ещё больше вырастут, но вот то, что вырастет намного криминал это точно.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а Россия считает, что хватает, безработица и доходы низкие у работающих/////

воспроизводите свои национальные трудовые ресурсы,
им лишь бы где стянуть на халяву, а что работы у резидентов нет, так им там наверху наплевать глубоко и далеко///
walker_5e4cd299a1c68
Даже и неинтересно уже. В Санкт-Петербурге понастроено итак, мама не горюй имхо. Метро утром и вечером-битком, привет дистанция в 1,5 метра, кстати, на дорогах пробки постоянные. Ну куда, куда еще то? Ну а что там говорит Магомедсалам Магомедов, усы как всегда не в курсе.
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