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В Кремле заявили, что каждый четвертый россиянин плохо относится к мигрантам, а их дети не ходят в школы

Кремль заметил, что в России не любят мигрантов

Россияне стали хуже относиться к мигрантам, заявил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По его словам, в 2020 году каждый четвертый гражданин заявил об отрицательном отношении к приезжим.

«Имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — цитирует 8 апреля Магомедова ТАСС.

По его словам, в России формируются закрытые анклавы из приезжих, в которых растут дети — будущие граждане страны, работа с которыми очень важна. Но из 800 тысяч детей мигрантов в российские школы ходят только 140 тысяч.

«Не совсем понятно, где находятся остальные… Это создает напряжение. Посмотрите на эту проблему. Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях», — считает Магомедов.

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Комментарии (19)

gencon
Каждый второй россиянин считает полиционеров и др. погоны взяточником. Прекрасно их детки учатся. Скрывают конечно....но учатся. Так что мигранты, это скорее кремль сам у себя спросил. Кремль навязал пропаганду "ничего не делать, лучше украсть, или намутить, посхемачить, и пр. мутняк", итог: Россияне идут в охранники, а мигранты деньги зарабатывать.
ssr
каждый четвертый? бред.
Danik
Дети иммигрантов не ходят в школы? А если пойдут, то придется срочно заниматься их знаниями по всем предметам. А они никакие в основном. Значит, такие же ничтожные знания будут и остальных учащихся. В принципе, власть имущие этого и добиваются. Теперь же и крестик в платежной ведомости ставить не надо. Все сваливается на карточки Мир.
Сами иммигранты отнимают работу, жилье и зарплаты у нормальных россиян. Это выгодно работодателям или рабовладельцам, власти закрывают глаза на это, так как в доле.
Иммигрантами создается криминогенная обстановка в больших и малых городах. Так как это люди с другой культурой, другими понятиями, другим воспитанием, если это можно назвать так.
Если иммигрантов убрать, то зарплаты несомненно вырастут и платить за подорожание будут чем, это на вопрос выше.
На улицах и в домах будет спокойнее и чище.
Интересно, сколько в Кремле работает иммигрантов?
А в Администрации Президента? О чем это говорит?
Все хотят жить нормально и безопасно!
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