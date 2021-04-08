В Кремле заявили, что каждый четвертый россиянин плохо относится к мигрантам, а их дети не ходят в школы

Danik 08 Апр 2021 в 12:59 08 Апр 2021 в 12:59

Дети иммигрантов не ходят в школы? А если пойдут, то придется срочно заниматься их знаниями по всем предметам. А они никакие в основном. Значит, такие же ничтожные знания будут и остальных учащихся. В принципе, власть имущие этого и добиваются. Теперь же и крестик в платежной ведомости ставить не надо. Все сваливается на карточки Мир.

Сами иммигранты отнимают работу, жилье и зарплаты у нормальных россиян. Это выгодно работодателям или рабовладельцам, власти закрывают глаза на это, так как в доле.

Иммигрантами создается криминогенная обстановка в больших и малых городах. Так как это люди с другой культурой, другими понятиями, другим воспитанием, если это можно назвать так.

Если иммигрантов убрать, то зарплаты несомненно вырастут и платить за подорожание будут чем, это на вопрос выше.

На улицах и в домах будет спокойнее и чище.

Интересно, сколько в Кремле работает иммигрантов?

А в Администрации Президента? О чем это говорит?

Все хотят жить нормально и безопасно!