В Кремле заявили, что каждый четвертый россиянин плохо относится к мигрантам, а их дети не ходят в школы

Россияне стали хуже относиться к мигрантам, заявил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По его словам, в 2020 году каждый четвертый гражданин заявил об отрицательном отношении к приезжим.
«Имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — цитирует 8 апреля Магомедова ТАСС.
По его словам, в России формируются закрытые анклавы из приезжих, в которых растут дети — будущие граждане страны, работа с которыми очень важна. Но из 800 тысяч детей мигрантов в российские школы ходят только 140 тысяч.
«Не совсем понятно, где находятся остальные… Это создает напряжение. Посмотрите на эту проблему. Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях», — считает Магомедов.