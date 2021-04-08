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Парки Петербурга открылись после просушки, но не все. Посмотри, где можно полюбоваться пришедшей весной

В Петербурге после просушки жителям и гостям города открыли доступ в девять садов и парков. 77 — пока закрыты.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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«Оценив состояние петербургских садов и парков, специалисты городского комитета по благоустройству

решили, что в девяти из них дорожки пришли в нормативное состояние после зимы», — сообщает 8 апреля Смольный.

С сегодняшнего дня прогулки возможны в парке «Екатерингоф», Румянцевском, Благовещенском, Палевском и Шкиперском садах, а также в Георгиевском сквере, саду Веры Слуцкой и в парках Боевого Братства и Брестском. Завтра, 9 апреля, этот список расширится Малым Ильинским садом.

Комитет по благоустройству закрыл на просушку 87 городских садов и скверов. Первыми были Таврический и Овсянниковский сады, сад Сан-Галли, а также Казанский, Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад дворца Юсуповых и Лопухинский.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По техрегламенту на обезвоживание дорожек отводится период с 25 марта по 1 мая.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Сергей Синица
Идиотизм какойто.
А можно раскрыть тему поглубже?
Почему нельзя осушить с посетителями в парке?
За 4 года жизни на таврической не видел ни разу какихто работ связанных именно с осушением в таврическом. Там прекрасная система прудов.
А денег в масштабе города сколько списывается?
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