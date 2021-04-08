решили, что в девяти из них дорожки пришли в нормативное состояние после зимы», — сообщает 8 апреля Смольный .

С сегодняшнего дня прогулки возможны в парке «Екатерингоф», Румянцевском, Благовещенском, Палевском и Шкиперском садах, а также в Георгиевском сквере, саду Веры Слуцкой и в парках Боевого Братства и Брестском. Завтра, 9 апреля, этот список расширится Малым Ильинским садом.



Комитет по благоустройству закрыл на просушку 87 городских садов и скверов. Первыми были Таврический и Овсянниковский сады, сад Сан-Галли, а также Казанский, Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад дворца Юсуповых и Лопухинский.