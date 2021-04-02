Смольный в три раза расширил список сохнущих петербургских парков. Они могут оставаться закрытыми до мая

Комитет по благоустройству в общей сложности закрыл на просушку 87 городских садов и скверов. По техрегламенту, на обезвоживание дорожек отпускают период с 25 марта по 1 мая.



Как напоминает комблаг 2 апреля, в первую очередь закрыли Никольский, Таврический, Лопухинский и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов и Городской сад в Колпино.

Затем был проведен мониторинг, перечень расширили до 87. 29 имеют ограждения или частичные ограждения: парк Екатерингоф, Московский парк Победы, Румянцевский сад, Благовещенский сад, Сад «Василеостровец», Шкиперский сад, Сад Веры Слуцкой, Березовый сад, Выборгский сад, Малый Ильинский сад, Георгиевский сквер на Среднеохтинском пр., Петровский парк между Макаровской ул., Арсенальным пер. и Средней (Петровской) гаванью, Летний сад между Петровской ул., Красной ул., Овражным парком и Доковым бассейном, сквер «Металлист» (Романовский сквер) между ул. Лебедева, ул. Аммермана, Петровской ул., парк Боевого Братства на пересечении ул. Джона Рида и ул. Бадаева, Брестский парк между Дальневосточным пр., ул. Тельмана и пер. Челиева, Палевский сад между ул. Седова, ул. Ольги Берггольц, ул. Пинегина и пр. Елизарова, Пионерский сад на пересечении Сердобольской ул. и Студенческой ул.