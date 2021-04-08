Прокуратура проверит, как сотрудники петербургского метро сопровождали упавшую с эскалатора девушку с инвалидностью

Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку по факту падения девушки с инвалидностью при сходе с эскалатора на станции «Спортивная». Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, а также даст оценку действиям сотрудников петербургского метрополитена, осуществляющих организацию и сопровождение инвалида. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

