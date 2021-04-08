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Прокуратура проверит, как сотрудники петербургского метро сопровождали упавшую с эскалатора девушку с инвалидностью

Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту падения инвалида на станции «Спортивная»

Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку по факту падения девушки с инвалидностью при сходе с эскалатора на станции «Спортивная». Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, а также даст оценку действиям сотрудников петербургского метрополитена, осуществляющих организацию и сопровождение инвалида. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее о проведении внутренней проверки заявили в ГУП «Петербургский метрополитен». Предприятие считает, что девушка шагнула на движущуюся ступень эскалатора вместо сходной площадки. Работники службы сопровождения якобы пытались поймать свою подопечную, но лишь смягчили последствия падения.

23-летняя Ксения упала на эскалаторе 2 апреля, ударившись головой о стойку своих ходунков. Девушка с нарушением функции опорно-двигательного аппарата получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.

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Комментарии (4)

hedgehog_
а еще поднимут проезд, чтобы оплатить этим существам очередные курсы повышения квалификации по проведению работ по бесопасному перемещению тушек человекопассажиров по эскалаторным объектам метрополитена
hedgehog_
и на камерах ничего не видно будет.
они ж для уродства станций и галочек стоят, а не для чегобытонибыло полезного
два очередных нуколи против одного инвалида. кто же победит?
zenotr
"все для инвалидов". метро отмажут и скажут, что сама виновата
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