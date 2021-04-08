Прокуратура проверит, как сотрудники петербургского метро сопровождали упавшую с эскалатора девушку с инвалидностью

Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку по факту падения девушки с инвалидностью при сходе с эскалатора на станции «Спортивная». Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, а также даст оценку действиям сотрудников петербургского метрополитена, осуществляющих организацию и сопровождение инвалида. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.
Ранее о проведении внутренней проверки заявили в ГУП «Петербургский метрополитен». Предприятие считает, что девушка шагнула на движущуюся ступень эскалатора вместо сходной площадки. Работники службы сопровождения якобы пытались поймать свою подопечную, но лишь смягчили последствия падения.
23-летняя Ксения упала на эскалаторе 2 апреля, ударившись головой о стойку своих ходунков. Девушка с нарушением функции опорно-двигательного аппарата получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.