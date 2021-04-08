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США готовят новые санкции против окружения Путина. Лавров пообещал ответить на «любые недружественные шаги»

МИД России пообещал ответить на новые американские санкции

Администрация Джо Байдена закончила исследование «предполагаемых правонарушений России» и намерена вскоре представить новые ограничения.

«Возможные шаги могут включать санкции и высылку российских разведчиков под дипломатическим прикрытием в США. <...> Будут санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также структур, связанных с вмешательством в выборы», — сообщает 8 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Администрация Байдена собирается обсудить введение новых ограничений в среду, 14 апреля. До этого президент США поручил изучить действия РФ по четырём направлениям: вмешательство в выборы в Америке, действия в Афганистане, атака SolarWinds и отравление Алексея Навального.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии РИА Новости ответил на возможность введения новых санкций. «Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется», — заверил глава МИД.

В начале марта Джо Байден ввёл свои первые ограничения против России из-за дела Навального. Через полмесяца его администрация подготовила и торговые санкции.

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Комментарии (6)

dragvs
Лавров на пенсию не собирается еще случайно?
nuga
Мы только и можем,что словесно отвечать,нет у нас методов против Кости Сапрыкина.Либеральщина мешает. Вот когда президентом был Медведев,то он решительнее был -дал по морде сразу в краткой войне с Грузией. За это его и убрали с ключевых постов,слишком смелый.Путин избегает прямых ударов,одни переговоры,а санкции и нато у границ страны.-
Frank Costello
Скучно, девочки!🥱
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