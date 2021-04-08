США готовят новые санкции против окружения Путина. Лавров пообещал ответить на «любые недружественные шаги»

Администрация Джо Байдена закончила исследование «предполагаемых правонарушений России» и намерена вскоре представить новые ограничения.

«Возможные шаги могут включать санкции и высылку российских разведчиков под дипломатическим прикрытием в США. <...> Будут санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также структур, связанных с вмешательством в выборы», — сообщает 8 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Администрация Байдена собирается обсудить введение новых ограничений в среду, 14 апреля. До этого президент США поручил изучить действия РФ по четырём направлениям: вмешательство в выборы в Америке, действия в Афганистане, атака SolarWinds и отравление Алексея Навального.