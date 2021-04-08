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Дерзкого с баллончиком, но без маски, напавшего на салон связи в центре Петербурга, нашли у «Макдоналдса»

Жителя Гатчины задержали по подозрению в разбойном нападении на салон связи в Петербурге

Налетчика на салон связи на 1-й Красноармейской нашли на юге Петербурга. Похищенный с помощью баллончика с газом телефон не нашли.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, 30-летнего уроженца Ростовской области с богатой криминальной биографией, который прописан в Гатчине, нашли у «Макдоналдса» на Московском проспекте накануне около часа дня.

Как писала «Фонтанка», мужчина вошел в помещение салона связи на 1-й Красноармейской около семи вечера 6 апреля. Там он распылил газ в лицо 25-летней девушке-консультанту и выхватил у нее из рук мобильный телефон.

Налет попал на видео.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Он с 2014 года регулярно попадал в поле зрения полиции за мошенничества и разбой.

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