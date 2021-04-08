Налетчика на салон связи на 1-й Красноармейской нашли на юге Петербурга. Похищенный с помощью баллончика с газом телефон не нашли.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, 30-летнего уроженца Ростовской области с богатой криминальной биографией, который прописан в Гатчине, нашли у «Макдоналдса» на Московском проспекте накануне около часа дня.



Как писала «Фонтанка», мужчина вошел в помещение салона связи на 1-й Красноармейской около семи вечера 6 апреля. Там он распылил газ в лицо 25-летней девушке-консультанту и выхватил у нее из рук мобильный телефон.

