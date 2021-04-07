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Петербуржец залил газом сотрудницу салона сотовой связи ради смартфона. Дерзкое ограбление сняла камера

Камера сняла ограбление салона сотовой связи в Петербурге

Полицейские разыскивают мужчину, который заглянул в магазин в Адмиралтейском районе Петербурга с перцовым баллончиком. Предварительно, на преступление он пошёл ради мобильного телефона.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 6 апреля в салон сотовой связи, расположенный по адресу 1-я Красноармейская улица, 2, зашёл посетитель и попросил сотрудницу показать ему один из смартфонов, находящихся на витрине. Камера сняла, как он несколько минут разглядывает телефон, а затем достаёт перцовый баллончик, распыляет его в лицо девушки-консультанта и выбегает из магазина.

Как видно на записи, дерзкий преступник действовал без перчаток и маски, которые официально легализовала пандемия коронавируса. Его разыскивают сотрудники полиции.

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