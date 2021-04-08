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Вводится два раза, а компонент один. У «ЭпиВакКороны» — свои особенности

В «Векторе» разъяснили принцип вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

Вакцина «ЭпиВакКорона» вводится дважды, но её компоненты не отличаются по составу.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», — сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью РИА Новости, опубликованном 8 апреля.

Такое в медицине не редкость: в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» полностью подходит для ревакцинации», — отметил Максютов.

Выявить антитела к коронавирусу после применения «ЭпиВакКороны» могут не все тесты. Поэтому вместе с ней будут поставлять специальные проверочные системы, отмечали в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» (вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса) не содержит живой вирус. В ней используются искусственно синтезированные пептиды, именно за счёт них формируется иммунитет. Препарат будет стоить, как предполагается, около 4 тысяч рублей. Сейчас он выпускается на двух площадках: в центре «Вектор» и в компании «Вектор-БиАльгам».

«В 2021 году, за февраль и март, нами было совместно произведено более 1 миллиона 200 тысяч доз вакцины, что соответствует 600 тысячам полных комплектов. С помощью наших индустриальных партнеров «ЭпиВак», «Вектор-БиАльгам» и «Герофарм» мы рассчитываем значительно нарастить темпы выпуска вакцины и к лету выйти на объем производства в пять миллионов доз в месяц», — рассказал гендиректор «Вектора».

Эта вакцина — одна из самых ожидаемых и обсуждаемых, и она уже на пути в Петербург. Когда можно будет сделать прививку и кому она показана, а кому стоит действовать с осторожностью, читайте на «Фонтанке».

Также в России зарегистрированы «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи, и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.

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