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Печать

В Петербурге запели скворцы. Они перекрикивают даже шум улиц

Скворцы вернулись в Петербург

Весна радует людей и зверей. Птицы оживились даже в городской черте и готовятся выводить потомство.

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Петербургский фотограф Антон Кубышкин 7 апреля снял небольшую сценку из жизни скворцов. На проспекте Испытателей разрыли траншею и меняют трубы, но скворцов это не беспокоит. Они бродят по земле на удивление близко от людей, рассказывает фотограф в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

«На видео, насколько я понял, самец и самка. Самка более бледная и с более светлой радужкой глаза. Правда, это понятно, когда две особи вместе, что одна чуть бледнее другой. А были бы по раздельности, то только по радужке и можно было бы определить», — отмечает Антон Кубышкин.

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Комментарии (2)

nuga
А в Московском районе птиц нет,вырубили все деревья,поставив палки вместо,а на палках птицы не живут,им нужны полноценные деревья-высокие с кронами,даже воробьи игнорируют посадки компенсирующего озеленения.
hal9000
Какой поют??...они свистят...все деньги просвистели...свистуны
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