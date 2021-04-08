Весна радует людей и зверей. Птицы оживились даже в городской черте и готовятся выводить потомство.
Петербургский фотограф Антон Кубышкин 7 апреля снял небольшую сценку из жизни скворцов. На проспекте Испытателей разрыли траншею и меняют трубы, но скворцов это не беспокоит. Они бродят по земле на удивление близко от людей, рассказывает фотограф в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
«На видео, насколько я понял, самец и самка. Самка более бледная и с более светлой радужкой глаза. Правда, это понятно, когда две особи вместе, что одна чуть бледнее другой. А были бы по раздельности, то только по радужке и можно было бы определить», — отмечает Антон Кубышкин.