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В России вновь слегка подорожали продукты. Недельная инфляция в стране уже третью неделю подряд составляет 0,2%

Росстат рассказал о недельной инфляции в РФ

За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России вновь составила 0,2%. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные Росстатом.

Отметим, что такой уровень роста цен в стране сохраняется уже третью неделю подряд. С начала года цены в РФ выросли на 2,2%.

Больше всего за минувшую неделю подорожали яйца (на 2,1%), морковь (на 2,8%), картофель (на 2,5%), белокочанная капуста (на 2,0%) и лук (на 1,5%).

Подробнее о росте цен на продукты в России за первый весенний месяц и об «индексе кулича» в преддверии Пасхи — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Юра Алекс
Спасибо царю за стабильность....
Skazochny
какой милый заголовок, слегка))))
264528041
lamer, ты где, мой хороший, напиши ка коммент, что у нас все отлично
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