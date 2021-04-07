В России вновь слегка подорожали продукты. Недельная инфляция в стране уже третью неделю подряд составляет 0,2%

За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России вновь составила 0,2%. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные Росстатом.



Отметим, что такой уровень роста цен в стране сохраняется уже третью неделю подряд. С начала года цены в РФ выросли на 2,2%.



Больше всего за минувшую неделю подорожали яйца (на 2,1%), морковь (на 2,8%), картофель (на 2,5%), белокочанная капуста (на 2,0%) и лук (на 1,5%).



Подробнее о росте цен на продукты в России за первый весенний месяц и об «индексе кулича» в преддверии Пасхи — в материале «Фонтанки».

