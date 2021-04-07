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В Ростовской области пациент умер, не дождавшись скорой. Она застряла в грязи

Увязшая в грязи скорая не успела приехать к умирающему в Ростовской области

Весенняя распутица не дала бригаде врачей скорой помощи вовремя доехать до находящегося при смерти пациента в Ростовской области.

Как сообщает 7 апреля 161.ru, житель Кагальницкого района умер, не дождавшись медиков. Скорая застряла в грязи, и ей самой потребовалась помощь — вызволять врачей из бездорожья приехал трактор.

В администрации Родниковского сельского поселения, впрочем, заявили, что пациент скончался не из-за опоздания врачей.

«Сейчас идет расследование, выяснение обстоятельств, — сказала корреспонденту 161.RU глава поселения Светлана Гомма. — Мужчина погиб не из-за задержки — у него хронические заболевания, и давно уже. Просто вышел такой случай шестого [апреля]. Совпадение такое получилось».

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Комментарии (1)

Матрёшечка
Я надеюсь эта глава главой не останется? Последствия будут? Или как всегда всё у нас...?
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