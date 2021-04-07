Российский МиГ перехватил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе РФ норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем. В итоге последнему пришлось развернуться. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ 7 апреля сообщает РИА Новости.
«7 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении центра.
Уточняется, что цель была идентифицирована российским экипажем как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии. Российские военные сопроводили объект над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, полёт российского истребителя выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами».
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