Российский МиГ перехватил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе РФ норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем. В итоге последнему пришлось развернуться. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ 7 апреля сообщает РИА Новости.



«7 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении центра.

