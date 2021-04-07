FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Российский МиГ перехватил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель вынудил развернуться над Баренцевым морем самолёт-разведчик ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе РФ норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем. В итоге последнему пришлось развернуться. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ 7 апреля сообщает РИА Новости.

«7 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении центра.

Уточняется, что цель была идентифицирована российским экипажем как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии. Российские военные сопроводили объект над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, полёт российского истребителя выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами».

Ранее «Фонтанка» писала, что силы и средства Черноморского флота ВМФ России провели слежение за действиями американского военного корабля, зашедшего в акваторию Чёрного моря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Stiff_21
И чё надо, радоваться или грустить?
Савва Морозов
и опять мы, по мнению либерды, хамы и негодяи - мешаем летать, панимашь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний