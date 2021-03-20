Американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря. Силы ВМФ России начали слежение

Силы и средства Черноморского флота ВМФ России начали слежение за действиями американского эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner, зашедшего в акваторию Чёрного моря. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ 20 марта сообщает ТАСС.



В Национальном центре управления обороной также уточнили, что российские военные следят и за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря с пятницы, 19 марта.



Ранее Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter сообщил, что американский эсминец Thomas Hudner направляется в Чёрное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

