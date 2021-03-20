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Американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря. Силы ВМФ России начали слежение

Силы и средства Черноморского флота ВМФ России начали слежение за действиями американского эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner, зашедшего в акваторию Чёрного моря. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ 20 марта сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной также уточнили, что российские военные следят и за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря с пятницы, 19 марта.

Ранее Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter сообщил, что американский эсминец Thomas Hudner направляется в Чёрное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Чёрное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Чёрного моря кораблей тех стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

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Комментарии (6)

Igor_VS
И это правильно. Пусть наблюдают силуэты больших океанских кораблей. Которые Россия построит в будущем. Пока же в ассортименте только корветы и фрегаты. Да и то многие пока без турбин. Которые только собираются поставить.
265102015
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4198 0451 6087 030-вocемь

Заранее большое человеческое спaсибо..
Gilka
осободители!!!
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