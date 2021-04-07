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Путин пообещал Армении миллион доз вакцины

Владимир Путин пообещал армянскому премьеру Николу Пашиняну помочь с вакцинацией

Армения попросила у России миллион доз препарата от коронавируса.

«Армения надеется на приобретение большого количества российской вакцины «Спутник V». <...>Армения нуждается в более 1 миллиона доз», — цитирует 7 апреля Никола Пашиняна ТАСС.

По его словам, российская вакцина доказала свою эффективность в борьбе с пандемией. Армения 8 апреля получит свою первую партию в 15 тысяч доз.

Владимир Путин в ответ пообещал оказать помощь. При этом он подчеркнул, что это будет делаться не во вред вакцинации внутри России. «Решим проблему не в ущерб российским гражданам. Объём производства у нас сопоставим с потребностями внутри страны», — заверил Путин.

Пока Пашинян находится с визитом в Москве, в Ереване проходит женский марш за возвращение пленных.

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Комментарии (2)

такой же фуфломицил как в Сербию отправят?
Савва Морозов
и зачем спасать его? опять же потом в госдеп побежит
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