Путин пообещал Армении миллион доз вакцины

Армения попросила у России миллион доз препарата от коронавируса.



«Армения надеется на приобретение большого количества российской вакцины «Спутник V». <...>Армения нуждается в более 1 миллиона доз», — цитирует 7 апреля Никола Пашиняна ТАСС.

По его словам, российская вакцина доказала свою эффективность в борьбе с пандемией. Армения 8 апреля получит свою первую партию в 15 тысяч доз.

Владимир Путин в ответ пообещал оказать помощь. При этом он подчеркнул, что это будет делаться не во вред вакцинации внутри России. «Решим проблему не в ущерб российским гражданам. Объём производства у нас сопоставим с потребностями внутри страны», — заверил Путин.