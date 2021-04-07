Армянские женщины вышли к зданию правительства в День материнства и красоты, чтобы потребовать возвращения пленных, захваченных во время карабахского кризиса.



Армянская полиция начала задержания участниц акции протеста. Это следует из прямой трансляции митинга, которую 7 апреля ведет телеканал AmNews.