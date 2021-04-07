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Женский марш в Ереване закончился задержаниями

Акция протеста женщин с требованием вернуть пленных закончилась столкновениями в столице Армении

Армянские женщины вышли к зданию правительства в День материнства и красоты, чтобы потребовать возвращения пленных, захваченных во время карабахского кризиса.

Армянская полиция начала задержания участниц акции протеста. Это следует из прямой трансляции митинга, которую 7 апреля ведет телеканал AmNews.

Женщины, которые проследовали от площади Шарля Азнавура до здания правительства, настаивают, что власти скрывают информацию о потерях, а также о пленных и пропавших без вести. Они указывают, что соглашение о прекращении огня, которое подписал премьер-министр, стало «позорным заявлением о капитуляции».

В феврале при поддержке российских миротворцев был осуществлен обмен пленными.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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