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Бывший чеченский чиновник сорвался с обрыва. У него были напряженные отношения с Кадыровым

Машина бывшего мэра Аргуна сорвалась с трассы

Ибрагим Темирбаев, бывший чеченский чиновник, скончался на территории республики. Он не так давно вышел на свободу.

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О смерти Темирбаева 7 апреля пишет признанное иноагентом СМИ «Кавказ.Реалии» и телеграм-каналы. Тело экс-чиновника обнаружили накануне утром. Автомобиль скатился с обрыва на трассе Шатой — Грозный.

Темирбаев якобы полтора года провел в колонии города Аргун, которым он руководил 15 лет. На свободу он вышел в начале 2021 года, официально о его заключении информации не было. С поста мэра его уволили в 2019 году, место Темирбаева занял родственник Кадырова. Погибший поддерживал экс-президента республики Алу Алханова. Именно в его кабинете замминистра внутренних дел Апты Алаудинов дал «шуточный подзатыльник» портрету главы республики.

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Комментарии (4)

Sergei1987
Лучше бы конечно это был его оппонент ну да ладно
Петр Сидорович
видимо получить информацию о том судим человек или нет на территории другого государства в России не возможно, если ЧР Россия, то проблем не должно быть.
Cashmare
ну самоубийство же, это и дебилу мне понятно (ц)
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