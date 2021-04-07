Бывший чеченский чиновник сорвался с обрыва. У него были напряженные отношения с Кадыровым

Ибрагим Темирбаев, бывший чеченский чиновник, скончался на территории республики. Он не так давно вышел на свободу.
О смерти Темирбаева 7 апреля пишет признанное иноагентом СМИ «Кавказ.Реалии» и телеграм-каналы. Тело экс-чиновника обнаружили накануне утром. Автомобиль скатился с обрыва на трассе Шатой — Грозный.
Темирбаев якобы полтора года провел в колонии города Аргун, которым он руководил 15 лет. На свободу он вышел в начале 2021 года, официально о его заключении информации не было. С поста мэра его уволили в 2019 году, место Темирбаева занял родственник Кадырова. Погибший поддерживал экс-президента республики Алу Алханова. Именно в его кабинете замминистра внутренних дел Апты Алаудинов дал «шуточный подзатыльник» портрету главы республики.