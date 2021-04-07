Беглов заявил, что петербуржцы очень любят фестиваль культуры народов Кавказа

«Петербуржцы очень любят этот праздник. Он даёт возможность узнать о традициях республик гостеприимного Кавказа», — подчеркнул Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Петербург заинтересован в развитии сотрудничества с регионами Северного Кавказа, а жители города очень любят фестиваль культуры народов Кавказа, который проводится в Северной столице ежегодно. Об этом в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой 7 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В администрации города уточнили, что в этом году 10-й фестиваль культуры народов Кавказа состоится 19 апреля в ДК имени Ленсовета.



В целом в ходе встречи губернатора Петербурга с полпредом по Северному Кавказу обсуждались различные вопросы расширения сотрудничества. Беглов, в частности, отметил, что город активно взаимодействует с регионами СКФО по разным направлениям — торгово-экономическому, научно-техническому и культурному.



Ранее «Фонтанка» писала, что глава Петербурга Александр Беглов уехал в отпуск в Ставропольский край. Там он, по его собственным словам, собирается поиграть на аккордеоне, перечитать «Евгения Онегина» и «Бесов», а также «более детально поработать с документами».

