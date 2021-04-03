Беглов уехал в отпуск. Губернатор Петербурга собирается поработать с документами, поиграть на аккордеоне и перечитать «Бесов»

Александр Беглов сообщил, что за неделю в Ставропольском крае собирается не только отдохнуть, но и поработать.

«Хочу в спокойной обстановке более детально поработать с документами. <...> Хочу обязательно поиграть на аккордеоне и перечитать «Евгения Онегина» и «Бесов», — поделился 3 апреля градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в отпуске он собирается оценить широтную магистраль скоростного движения, транспортную и мусорную реформу, Арт-парк и «Остров фортов». Выбор литературы для отдыха он объяснил тем, что «Достоевский созвучен Петербургу», хотя «настроение у города другое».