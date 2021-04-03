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Беглов уехал в отпуск. Губернатор Петербурга собирается поработать с документами, поиграть на аккордеоне и перечитать «Бесов»

Губернатор Петербурга не покинет пределы страны

Александр Беглов сообщил, что за неделю в Ставропольском крае собирается не только отдохнуть, но и поработать.

«Хочу в спокойной обстановке более детально поработать с документами. <...> Хочу обязательно поиграть на аккордеоне и перечитать «Евгения Онегина» и «Бесов», — поделился 3 апреля градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в отпуске он собирается оценить широтную магистраль скоростного движения, транспортную и мусорную реформу, Арт-парк и «Остров фортов». Выбор литературы для отдыха он объяснил тем, что «Достоевский созвучен Петербургу», хотя «настроение у города другое».

Петербургский губернатор подчеркнул, что отдыхать будет в России — в Ставропольском крае.

Беглов также сообщил, что почти через две недели после второй прививки от COVID-19 он чувствует себя хорошо.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

kоt-obormot
Лучше пускай на пианине бацает.
W Bons
утомился касатик
kusto
«собирается поработать с документами» - кто знает, рукопожатие у него еще крепкое или уже пора?
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