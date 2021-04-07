FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Россельхознадзоре не видят необходимости прививать от ковида хомяков и мышей

Россельхознадзор не считает нужным вакцинировать от COVID-19 мелких домашних животных

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев заявил, что не видит смысла делать прививку мелким домашним животным типа мышей и хомяков, которые живут в клетке, потому что они мало контактируют с людьми, которые могут быть заражены COVID-19.

«На данный момент у нас есть только экспериментальные данные о том, что эти животные восприимчивы, но какой-то крайней необходимости в вакцинации этих видов лично я не вижу, потому что кошки и собаки могут иметь больше контактов с инфицированными людьми. Соответственно, перед выездом на ту же дачу, где животные могут находиться на свободном выгуле, вакцинировать их я бы рекомендовал. Но делать вакцинацию животных, которые содержатся дома в клетке, необходимости я не вижу», — передаёт его слова ТАСС 7 апреля.

В Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), где создали вакцину от коронавируса для животных, подчеркнули, что прививать можно только здоровых питомцев. Если же они переболели ковидом, то вакцинировать их можно только спустя 2–3 месяца после выздоровления.

О появлении вакцины от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» стало известно 31 марта. Клинические испытания начались в октябре 2020 года, в них участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Предполагается, что массовое производство начнётся в апреле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (3)

zzz34
А тараканов прививать будут?
efela
Выражение "докопаться до мышей" заиграло новыми красками.
Barmaley_5e4d0211d3423
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите. ..."
(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний