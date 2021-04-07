В Россельхознадзоре не видят необходимости прививать от ковида хомяков и мышей

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев заявил, что не видит смысла делать прививку мелким домашним животным типа мышей и хомяков, которые живут в клетке, потому что они мало контактируют с людьми, которые могут быть заражены COVID-19.
«На данный момент у нас есть только экспериментальные данные о том, что эти животные восприимчивы, но какой-то крайней необходимости в вакцинации этих видов лично я не вижу, потому что кошки и собаки могут иметь больше контактов с инфицированными людьми. Соответственно, перед выездом на ту же дачу, где животные могут находиться на свободном выгуле, вакцинировать их я бы рекомендовал. Но делать вакцинацию животных, которые содержатся дома в клетке, необходимости я не вижу», — передаёт его слова ТАСС 7 апреля.
В Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), где создали вакцину от коронавируса для животных, подчеркнули, что прививать можно только здоровых питомцев. Если же они переболели ковидом, то вакцинировать их можно только спустя 2–3 месяца после выздоровления.
О появлении вакцины от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков» стало известно 31 марта. Клинические испытания начались в октябре 2020 года, в них участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Предполагается, что массовое производство начнётся в апреле.