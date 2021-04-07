В Россельхознадзоре не видят необходимости прививать от ковида хомяков и мышей

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев заявил, что не видит смысла делать прививку мелким домашним животным типа мышей и хомяков, которые живут в клетке, потому что они мало контактируют с людьми, которые могут быть заражены COVID-19.



«На данный момент у нас есть только экспериментальные данные о том, что эти животные восприимчивы, но какой-то крайней необходимости в вакцинации этих видов лично я не вижу, потому что кошки и собаки могут иметь больше контактов с инфицированными людьми. Соответственно, перед выездом на ту же дачу, где животные могут находиться на свободном выгуле, вакцинировать их я бы рекомендовал. Но делать вакцинацию животных, которые содержатся дома в клетке, необходимости я не вижу», — передаёт его слова ТАСС 7 апреля.

