«Повышение статуса региона». В новую столицу Ленобласти запустят скоростную электричку

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время из Петербурга в Гатчину планируется запустить новую скоростную электричку. Сделать это нужно в том числе для «повышения статуса региона», отметил он.



«Собственная столица для региона — это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта», — цитирует Дрозденко 7 апреля пресс-служба правительства Ленобласти.

