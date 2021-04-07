«Повышение статуса региона». В новую столицу Ленобласти запустят скоростную электричку

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время из Петербурга в Гатчину планируется запустить новую скоростную электричку. Сделать это нужно в том числе для «повышения статуса региона», отметил он.
«Собственная столица для региона — это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта», — цитирует Дрозденко 7 апреля пресс-служба правительства Ленобласти.
По словам губернатора, сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. «Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также — возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с Гатчиной», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Ранее «Фонтанка» писала, что Гатчина фактически официально назначена столицей Ленобласти. Документ, меняющий устав региона в части местонахождения высших должностных органов государственной власти, был опубликован 5 апреля.