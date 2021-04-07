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«Повышение статуса региона». В новую столицу Ленобласти запустят скоростную электричку

Губернатор Ленобласти заявил о скором запуске скоростного электропоезда в Гатчину

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время из Петербурга в Гатчину планируется запустить новую скоростную электричку. Сделать это нужно в том числе для «повышения статуса региона», отметил он.

«Собственная столица для региона — это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта», — цитирует Дрозденко 7 апреля пресс-служба правительства Ленобласти.

По словам губернатора, сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. «Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также — возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с Гатчиной», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее «Фонтанка» писала, что Гатчина фактически официально назначена столицей Ленобласти. Документ, меняющий устав региона в части местонахождения высших должностных органов государственной власти, был опубликован 5 апреля.

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Комментарии (1)

atf
Ласточка проходящая и так там останавливается аж в двух местах. О какой еще электричке речь. Вы балтийский ход то не можете с городом не можете связать. Или будет поезд Гатчина-Подпорожье?
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