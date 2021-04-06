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У Ленинградской области появилась столица — не в Петербурге

Губернатор Ленобласти подписал закон о переносе столицы в Гатчину

Завершился процесс присуждения Гатчине нового статуса.

У Ленинградской области теперь есть столица на территории самой области. До этого чиновники управляли ею из Петербурга — по сути, соседнего региона.

Как сообщает 6 апреля 47news, опубликован подписанный губернатором Александром Дрозденко закон, который меняет устав Ленинградской области. В нём только один пункт — он вносит исправления в статью о местонахождении высших должностных органов государственной власти Ленинградской области. Теперь это не только Санкт-Петербург, но и Гатчина. Документ вступает в силу со дня опубликования.

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Александр Дрозденко пообещал перенести столицу области в Гатчину в декабре 2020 года. 24 марта депутаты приняли соответствующий законопроект.

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Комментарии (16)

265838731
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Заранее большое человеческое спaсибо......
SERGEY111
А чего не в Бокситогорске или Пикалево столицу сделали ? Был бы хороший толчок к развитию этих городков . Или там страшно наедине с народом будет находиться ?
SSGHQ
Пускай каждый день катаются в Гатчину на скорой Ласточке из Санкт-Петербурга.
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