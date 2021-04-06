У Ленинградской области теперь есть столица на территории самой области. До этого чиновники управляли ею из Петербурга — по сути, соседнего региона.

Как сообщает 6 апреля 47news, опубликован подписанный губернатором Александром Дрозденко закон, который меняет устав Ленинградской области. В нём только один пункт — он вносит исправления в статью о местонахождении высших должностных органов государственной власти Ленинградской области. Теперь это не только Санкт-Петербург, но и Гатчина. Документ вступает в силу со дня опубликования.