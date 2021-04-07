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Членов Горизбиркома Петербурга обяжут рассказывать о конфликтах интересов

Горизбирком Петербурга будет докладывать о конфликте интересов его членов

Штатных членов городской избирательной комиссии Петербурга и глав территориальных избиркомов обяжут сообщать о возможных конфликтах интересов в своей деятельности. Соответствующие законопроекты Заксобрание 7 апреля приняло в первом чтении. Обе инициативы были внесены с голоса.

Обязанность информировать о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, ляжет на членов Горизбиркома с правом решающего голоса, которые работают на штатной основе. Об аналогичных ситуациях будет обязан сообщать и председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК, находится в подчинении у Горизбиркома).

Кроме того, инициатива даст муниципальным образованиям Петербурга право возвращать полномочия, которые ранее были переданы ТИКам, обратно муниципальным избиркомам.

Глава парламентской комиссии по законодательству, депутат Денис Четырбок пояснил, что у местных властей, которые передали полномочия муниципальных избиркомов (ИКМО) территориальным комиссиям, нет возможности вернуть эти полномочия обратно.

Для этого совет муниципального образования должен обратиться в городскую комиссию. Обращение должно быть подано не позднее полугода до окончания срока полномочий ТИКа.

После скандальных муниципальных выборов в сентябре 2019 года в Петербурге запустили реформу. В частности, о передаче ИКМО (они де-юре не встроены в вертикаль избирательных комиссий и не подчиняются Горизбиркому) своих полномочий территориальным комиссиям.

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Комментарии (2)

Malyshev73
да ладно. свои да наши. и нищих пенсионеров нанимают на подработку
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