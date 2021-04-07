Членов Горизбиркома Петербурга обяжут рассказывать о конфликтах интересов

Обязанность информировать о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, ляжет на членов Горизбиркома с правом решающего голоса, которые работают на штатной основе. Об аналогичных ситуациях будет обязан сообщать и председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК, находится в подчинении у Горизбиркома).



Кроме того, инициатива даст муниципальным образованиям Петербурга право возвращать полномочия, которые ранее были переданы ТИКам, обратно муниципальным избиркомам.