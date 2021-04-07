«Дружище, с кем не бывает?» Владимиру Соловьеву пообещали улучшение мужского здоровья после вакцины от COVID-19

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу поднял вопрос о влиянии «ЭпиВакКороны» на мужское здоровье.
«Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция у него хуже точно не будет, а вот лучше может быть», — рассказал 7 апреля руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.
По его словам, хорошо, что в России существуют несколько вакцин от COVID-19. Руководитель «Вектора» считает, что «ЭпиВакКорона» нужна людям с аллергическими реакциями и тем, кому не подходят компоненты других препаратов. Семенов заверил, что их вакцина защищает от тяжелого развития инфекции.
Телеведущий признался, что его мама поставила себе прививку «ЭпиВакКороны». Это вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19.
«Дружище, с кем не бывает?» — коронная фраза персонажа рекламного ролика средств для потенции. Его создателя Сестрорецкий районный суд признал виновным в производстве и сбыте небезопасных товаров населению и неуплате налогов и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.