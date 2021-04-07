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«Дружище, с кем не бывает?» Владимиру Соловьеву пообещали улучшение мужского здоровья после вакцины от COVID-19

Руководитель «Вектора»: Вакцина «ЭпиВакКорона» может положительно сказаться на половой жизни мужчин

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу поднял вопрос о влиянии «ЭпиВакКороны» на мужское здоровье.

«Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция у него хуже точно не будет, а вот лучше может быть», — рассказал 7 апреля руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.

По его словам, хорошо, что в России существуют несколько вакцин от COVID-19. Руководитель «Вектора» считает, что «ЭпиВакКорона» нужна людям с аллергическими реакциями и тем, кому не подходят компоненты других препаратов. Семенов заверил, что их вакцина защищает от тяжелого развития инфекции.

Телеведущий признался, что его мама поставила себе прививку «ЭпиВакКороны». Это вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19.

«Дружище, с кем не бывает?» — коронная фраза персонажа рекламного ролика средств для потенции. Его создателя Сестрорецкий районный суд признал виновным в производстве и сбыте небезопасных товаров населению и неуплате налогов и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

DimDimych
Они там виагрой, что ли, обкололись?
hedgehog_
традиционно в рассиянии все врут обо всём. и как в зазеркалье надо искать обратный смысл заявлений
таким образом получается, что вакцина стерильными не делает, но это не точно.
Маэстро
Пессимист ноет: хуже уже не будет... А оптимист радуется: Будет! Будет!
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