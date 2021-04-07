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Эстафету олимпийского огня в Японии приостановили из-за вспышки коронавируса в префектуре Осаки

Резкий рост заболевших коронавирусом остановил эстафету олимпийского огня

Путешествие олимпийского огня по Японии вновь столкнулось с трудностями. Как сообщает РИА Новости 7 апреля, эстафета была остановлена в префектуре Осаки и в самом городе из-за резкого роста заболевания коронавирусом.

«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться без экстренной надобности от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить по дорогам префектуры», — заявил губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта. В Осаке она должна была пройти с 13 по 14 апреля.

Ранее во время эстафеты неоднократно возникали проблемы с факелами, из-за чего огонь потухал.

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