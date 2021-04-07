Эстафету олимпийского огня в Японии приостановили из-за вспышки коронавируса в префектуре Осаки

Путешествие олимпийского огня по Японии вновь столкнулось с трудностями. Как сообщает РИА Новости 7 апреля, эстафета была остановлена в префектуре Осаки и в самом городе из-за резкого роста заболевания коронавирусом.



«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться без экстренной надобности от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить по дорогам префектуры», — заявил губернатор префектуры Осаки Хирофуми Ёсимура.

