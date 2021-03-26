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Во второй день эстафеты олимпийского огня факел опять погас

Факелоносец Олимпиады бежал без огня из-за ветра

В Японии проходит второй день эстафеты олимпийского огня. Как сообщает телеканал NHK 26 марта, на одном из этапов огонь не удалось передать с факела на факел.

Неприятную ситуацию заметили не сразу. Получивший эстафету факелоносец пробежал почти весь свой отрезок без огня. Лишь незадолго до следующего пункта передачи огня организаторы обратили на это внимание. Чтобы зажечь пламя, пришлось остановить пробег. Впрочем, удалось это сделать с большим трудом из-за сильного ветра.

В первый день эстафеты факел одной из участниц эстафеты также погас.

Эстафета олимпийского огня пройдет в течение 121 дня по всем 47 префектурам Японии в 859 населенных пунктах. Огонь будет доставлен в Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

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Комментарии (1)

Tattiana
Японцы создали унитазы, которые делают анализы, но не могут создать негаснущий факел?
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