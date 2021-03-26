В Японии проходит второй день эстафеты олимпийского огня. Как сообщает телеканал NHK 26 марта, на одном из этапов огонь не удалось передать с факела на факел.



Неприятную ситуацию заметили не сразу. Получивший эстафету факелоносец пробежал почти весь свой отрезок без огня. Лишь незадолго до следующего пункта передачи огня организаторы обратили на это внимание. Чтобы зажечь пламя, пришлось остановить пробег. Впрочем, удалось это сделать с большим трудом из-за сильного ветра.